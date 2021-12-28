***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2021 11:34
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'in üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından işyerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Türk Metal Sendikası tarafından Şirketimiz'e bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986545
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|128.375.246
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|EDATA
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|16.506.724
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|HEDEF
|6,28
|86.917.010
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|PRKAB
|48,92
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|% 9,98
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|SEYKM
|13,73
|10.762.060
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|TUCLK
|14,66
|11.341.062
|% -7,97
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|TSPOR
|6,13
|182.911.848
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|TETMT
|347,50
|7.174.304
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|QNBFB
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|GARAN
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|% -3,68
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|52,80
|1.850.279.441
|% 2,82
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|SISE
|13,41
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|% -1,03
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|27,82
|1.390.522.474
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|THYAO
|20,48
|1.312.551.011
|% -1,44
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|EKGYO
|2,20
|1.058.031.307
|% -0,90
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|YKBNK
|3,44
|870.004.991
|% -6,01
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|GARAN
|11,24
|2.088.373.514
|% -3,68
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|ODAS
|1,32
|176.986.065
|% -2,94
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|KRDMD
|8,99
|1.052.446.997
|% -4,16
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|11,8164
|11,8180
|% 2,32
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|Euro
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|% 2,64
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|Sterlin
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|15,9266
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|Riyal
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|% 2,26
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.811
|1.811
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|Altın Gr.
|690
|690
|15,64
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|Cumhuriyet
|4.652
|4.722
|212,00
|
|Tam
|4.625
|4.747
|204,38
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|Yarım
|2.236
|2.296
|98,86
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|Çeyrek
|1.121
|1.148
|49,43
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|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,06
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|Gümüş Gr.
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|8,81
|0,22
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|78,89
|0,67
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