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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.01.2022 12:09
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2021 - 31.08.2023 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Anlaşmada özetle  
-  İlk 6 ay için saat ücretlerine önce %10 oranında ücret zammı sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacaktır. 
-  İkinci altı ay için %30 (dönem enflasyonunun daha yüksek gerçekleşmesi durumunda aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), üçüncü ve dördüncü altı aylar için TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır. 
-  İlk yıl için tüm sosyal yardımlar % 35 artırılmıştır. Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. İkinci yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994636


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TETMT 429,80 30.042.605 % 9,98  
EMNIS 26,02 1.313.732 % 9,97  
CMENT 31,76 683.824 % 9,97  
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Riyal 3,5857 3,6037 % -0,17  
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Altın Ons 1.820 1.820 3,69  
Altın Gr. 790 790 0,60  
Cumhuriyet 5.245 5.324 -5,00  
Tam 5.220 5.351 -4,69  
Yarım 2.523 2.588 -2,27  
Çeyrek 1.266 1.294 -1,13  
Gümüş.Ons 23,00 23,03 0,07  
Gümüş Gr. 10,00 10,02 0,04  
B. Petrol 85,81 85,81 -0,25  
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