***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2022 20:03
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 29.11.2022 tarihinde (bugün)
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş'ün, Başkan Vekili Bora Yalınay'ın, Üyelerden Vedat Mungan ve Osman Zeki Sever'in istifa ettikleri görülerek
yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere,
Bekir Kılıç'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Serhan Çetinsaya'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Oğuzhan Çetinsaya'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fatih Rüştü Kaplan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına,
karar vermiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082986
BIST
18:054.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 39,25
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.988
En Düşük
4.817
18:0518,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
18:0519,2701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2409
18:051.049,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,60
|Açılış
|: 1.049,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|6,38
|187.501.896
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.608.132
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.698.279
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,62
|110.400.516
|% 10,00
|
|SODSN
|35,22
|1.928.243
|% 9,99
|
|PRDGS
|15,66
|111.060.106
|% -10,00
|
|ISATR
|325.800,00
|325.800
|% -10,00
|
|EDIP
|8,34
|109.388.749
|% -9,94
|
|SEGYO
|3,17
|356.161.449
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,63
|74.128.202
|% -8,81
|
|THYAO
|120,50
|12.505.041.823
|% 4,69
|
|SISE
|38,78
|7.768.701.925
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,71
|1.046.833.261
|% -0,73
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,29
|3.273.771.550
|% -0,39
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6326
|18,6412
|% 0,08
|
|Euro
|19,2423
|19,2640
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,2427
|22,3542
|% 0,25
|
|Frank
|19,4867
|19,6041
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9436
|4,9684
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|12,14
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|7,51
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.099
|5,00
|
|Tam
|7.014
|7.080
|44,00
|
|Yarım
|3.402
|3.461
|21,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,29
|21,33
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,77
|0,21
|
|B. Petrol
|84,99
|84,99
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SUNTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 58.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 062 adet işlem
-
17:58ENSRI
Yüzde 7.73 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 137 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 7.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 649 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 101, 483.00 milyon TL de
-
17:56LKMNH
Yüzde 8.01 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 276 adet işlem