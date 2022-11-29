***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 29.11.2022 tarihinde (bugün)Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş'ün, Başkan Vekili Bora Yalınay'ın, Üyelerden Vedat Mungan ve Osman Zeki Sever'in istifa ettikleri görülerekyapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere,Bekir Kılıç'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Serhan Çetinsaya'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Oğuzhan Çetinsaya'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fatih Rüştü Kaplan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına,karar vermiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082986BIST