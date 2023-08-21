***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.08.2023 21:31
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un, 21.08.2023 tarihli toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak yönetim kurulumuzun faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 06.04.2023 tarihinde oluşturulan İcra Kurulu'nda 21.08.2023 itibariyle Şirket'imiz Satış ve Pazarlama Direktörlüğü'ne atanan Serkan ÇANKIRLI'nın da görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188014
BIST
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18:057.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
|| 283,36
|Açılış
|: 7.446
|
|Önceki Kapanış
|: 7.513
|
7.412
En Yüksek
7.820
18:0527,1591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0902
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1750
|
27,2081
En Düşük
27,0300
18:0529,6342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1605
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6757
En Düşük
29,1877
18:051.654,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.654,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,53
|
1.658,50
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|96,80
|977.605.797
|% 10,00
|
|DOHOL
|14,74
|2.430.043.085
|% 10,00
|
|TURSG
|24,42
|466.913.170
|% 10,00
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.614.879
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|65.264.442
|% -10,00
|
|RUBNS
|42,48
|826.858.556
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|247.619.787
|% -9,98
|
|BRMEN
|3,35
|1.893.599
|% -6,94
|
|MTRYO
|7,11
|3.980.013
|% -5,20
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|THYAO
|259,00
|12.071.157.438
|% 3,02
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,34
|7.648.915.338
|% -1,12
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|YKBNK
|16,01
|6.173.187.446
|% 0,69
|
|SKBNK
|4,04
|1.462.949.416
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,03
|3.090.234.984
|% 5,61
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1533
|27,1591
|% 0,33
|
|Euro
|29,6172
|29,6342
|% 0,54
|
|Sterlin
|34,5374
|34,7106
|% 0,49
|
|Frank
|30,7873
|30,9727
|% 0,71
|
|Riyal
|7,2179
|7,2541
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|5,12
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|9,52
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.145
|11.239
|111,00
|
|Yarım
|5.590
|5.645
|56,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.823
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,30
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|20,32
|20,34
|0,53
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 7, 804 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 87 üstünde . İşlem hacmi 157, 485.00 milyon TL de
-
17:58PAPIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 34.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 110, 078 adet işlem
-
17:57TEZOL
Yüzde 7.26 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 465, 180 adet işlem
-
17:55GSDHO
Yüzde 7.72 oranında artışla 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 444, 792 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, TCELL, BIMAS