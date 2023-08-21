***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un, 21.08.2023 tarihli toplantısındaŞirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak yönetim kurulumuzun faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 06.04.2023 tarihinde oluşturulan İcra Kurulu'nda 21.08.2023 itibariyle Şirket'imiz Satış ve Pazarlama Direktörlüğü'ne atanan Serkan ÇANKIRLI'nın da görevlendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188014BIST