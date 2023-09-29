***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Ata Özgür ÇEVRİM 29.09.2023 tarihi itibariyle şirketimizden kendi isteği ile ayrılmış olup, 29.09.2023 tarihi itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden de istifa etmiştir. Söz konusu komiteler mevcut üyeleri ile faaliyetlerine devam edecektir.Sayın Ata Özgür ÇEVRİM 'e Şirketimize yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198338BIST