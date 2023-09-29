***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 20:00
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn. Ata Özgür ÇEVRİM 29.09.2023 tarihi itibariyle şirketimizden kendi isteği ile ayrılmış olup, 29.09.2023 tarihi itibariyle Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden de istifa etmiştir. Söz konusu komiteler mevcut üyeleri ile faaliyetlerine devam edecektir.
Sayın Ata Özgür ÇEVRİM 'e Şirketimize yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198338
BIST
'
18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1108
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0096
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.631,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.631,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.630,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4101
|27,4238
|% 0,40
|
|Euro
|28,9947
|29,0210
|% -0,03
|
|Sterlin
|33,3202
|33,4873
|% -0,00
|
|Frank
|29,8226
|30,0022
|% 0,03
|
|Riyal
|7,2865
|7,3231
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.631
|1.631
|-11,18
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.865
|11.027
|-61,00
|
|Yarım
|5.449
|5.536
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.768
|-15,00
|
|Gümüş Gr.
|19,57
|19,60
|-0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284