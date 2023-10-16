***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.10.2023 18:28
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un, 16.10.2023 tarihli toplantısında
Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak yönetim kurulumuzun faaliyetlerine yardımcı olmak amacıyla 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 06.04.2023 tarihinde oluşturulan İcra Kurulu'nda 16.10.2023 tarihi itibariyle Şirket ' imiz Mali İşler Müdürlüğü' ne atanan İzcem Fırat OKTAR 'ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206964
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|FMIZP
|316,80
|232.164.053
|% 10,00
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|SNKRN
|34,76
|5.742.456
|% 10,00
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|POLTK
|12.096,70
|70.499.275
|% 10,00
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|MAALT
|991,40
|10.360.130
|% 10,00
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|KSTUR
|1.041,70
|7.328.128
|% 10,00
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|BYDNR
|35,10
|142.431.729
|% -10,00
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|DMRGD
|16,02
|123.312.469
|% -10,00
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|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
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|TARKM
|639,00
|80.613.813
|% -10,00
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|YEOTK
|220,60
|1.326.228.212
|% -10,00
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|THYAO
|223,00
|7.131.977.835
|% 0,36
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|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|BRSAN
|894,10
|5.074.569.965
|% -10,00
|
|TUPRS
|140,50
|4.959.177.666
|% -4,10
|
|KOZAA
|68,90
|4.084.666.826
|% 1,17
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|EKGYO
|7,37
|2.582.684.275
|% -3,53
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|ZOREN
|6,17
|1.958.085.221
|% -1,12
|
|KOZAL
|27,14
|6.275.852.976
|% -0,73
|
|ODAS
|12,60
|2.426.901.636
|% -5,97
|
|YKBNK
|18,69
|3.215.732.879
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|27,8226
|27,8940
|% 0,21
|
|Euro
|29,3720
|29,4234
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,9082
|34,0782
|% 0,89
|
|Frank
|30,8015
|30,9870
|% 0,51
|
|Riyal
|7,3989
|7,4360
|% 0,27
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-12,77
|
|Altın Gr.
|1.718
|1.718
|-7,97
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|Cumhuriyet
|11.850
|12.029
|-46,00
|
|Tam
|11.588
|11.692
|265,00
|
|Yarım
|5.812
|5.869
|134,00
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|Çeyrek
|2.897
|2.934
|66,00
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|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|20,21
|20,23
|-0,08
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|B. Petrol
|90,09
|90,09
|-0,80
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