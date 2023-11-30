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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2023 18:20
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakakanlığı,
Çevresel Etki Değerlendirmesi,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün Malatya ili Yazıhan ilçesindeki Güneş Enerjisi Santrali yatırımımızla ve Çelik Halat fabrikası kapasite artışı ile ilgili https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml internet sitesinden yapılan duyuru aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
MALATYA ili YAZIHAN, ilçesinde
 
MALATYA ili YAZIHAN ilçesi sınırları içerisinde ÇELİK HALAT TEL SANAYİİ A.Ş tarafından yapılması planlanan GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (18,120 MWe/24,3648 MWm-22,96 Ha) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 19/12/2023 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır. ÇED Raporu ilgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 
KOCAELİ ili KARTEPE, ilçesinde
 
KOCAELİ ili KARTEPE, ilçesi Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. N2, G24.a.21.c.3.c-3.d Pafta, 324 Ada, 1 Parsel (105.717,73 m2) mevkiindeki ÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çelik Halat Ve Tel Üretimi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak KOCAELİ Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.
 
                
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221324


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