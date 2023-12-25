***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2023 17:12
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün Malatya ili Yazıhan ilçesindeki Güneş Enerjisi Santrali yatırımımızla ve Çelik Halat fabrikası kapasite artışı ile ilgili https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml internet sitesinden yapılan duyuru aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. KOCAELİ ili KARTEPE, ilcesinde
KOCAELİ ili KARTEPE, ilcesi Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. N2, G24.a.21.c.3.c-3.d Pafta, 324 Ada, 1 Parsel (105.717,73 m2) mevkiindeki ÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çelik Halat Ve Tel Üretimi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Çelik Halat Ve Tel Üretimi Kapasite Artışı projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228824
BIST