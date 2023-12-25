***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi,İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün Malatya ili Yazıhan ilçesindeki Güneş Enerjisi Santrali yatırımımızla ve Çelik Halat fabrikası kapasite artışı ile ilgili https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml internet sitesinden yapılan duyuru aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. KOCAELİ ili KARTEPE, ilcesindeKOCAELİ ili KARTEPE, ilcesi Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. N2, G24.a.21.c.3.c-3.d Pafta, 324 Ada, 1 Parsel (105.717,73 m2) mevkiindeki ÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çelik Halat Ve Tel Üretimi Kapasite Artışı projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince Çelik Halat Ve Tel Üretimi Kapasite Artışı projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228824BIST