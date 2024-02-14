***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların borsada satışının tamamlanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Mevcut Sermaye (TL) 41.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 83.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CELHA, TRACELHA91G1 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 1,00 CELHA, TRACELHA91G1 Hamiline CELHA(RÜÇHAN), TRRCLHA00025 50.095,818Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 50.095,818Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde Artaş İnş.San.A.Ş. ve BetaTrans Loj.İnş.Tic. A.Ş. 'nin taahüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.01.2024Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.02.2024Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 24.11.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 18.01.2024Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 29.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 26.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 09.02.2024 tarihli KAP açıklamasında yer alan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna istinaden pay sahiplerimizin rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan 50.095,818 TL nominal değerli payların 13 ve 14 şubat 2024 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada satışa sunulması sonucunda ilgili payların tamamının satışı 13.02.2024 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249444BIST