***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.02.2024 11:18
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların borsada satışının tamamlanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 83.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CELHA, TRACELHA91G1 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 1,00 CELHA, TRACELHA91G1 Hamiline CELHA(RÜÇHAN), TRRCLHA00025 50.095,818
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 50.095,818
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde Artaş İnş.San.A.Ş. ve BetaTrans Loj.İnş.Tic. A.Ş. 'nin taahüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.02.2024
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 24.11.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.02.2024 tarihli KAP açıklamasında yer alan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna istinaden pay sahiplerimizin rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan 50.095,818 TL nominal değerli payların 13 ve 14 şubat 2024 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada satışa sunulması sonucunda ilgili payların tamamının satışı 13.02.2024 tarihi itibari ile tamamlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249444
BIST