***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.02.2024 11:38
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği amacıyla SPK'ya başvurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 41.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 83.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CELHA, TRACELHA91G1 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 1,00 CELHA, TRACELHA91G1 Hamiline CELHA(RÜÇHAN), TRRCLHA00025 50.095,818
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 41.500.000 41.500.000,000 100,00000 50.095,818
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullanmasından sonra kalan payların halka arz edilmesi neticesinde satılmayan pay kalması halinde Artaş İnş.San.A.Ş. ve BetaTrans Loj.İnş.Tic. A.Ş. 'nin taahüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 08.02.2024
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.02.2024
SPK Başvuru Tarihi 24.11.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 41.500.000 TL'den 83.000.000 TL'ye arttırılmasına ilişkin esas sözleşmemizin 6.maddesinin
yeni haline onay verilmesi talebiyle 22.02.2024 tarihinde SPK'ya başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Yeni Şekli.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251274
BIST