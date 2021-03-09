Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2021 18:21



***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burça CANBAZ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 27.02.2019 0 262 371 12 80 bcanbaz@celikhalat.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 206219-701279
Pelin YALÇIN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 09.03.2021 0 262 371 12 80 pyalcin@celikhalat.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1,00 TRY 41500000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916609


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.549
Değişim :  1,23% |  18,88
Açılış :  1.542  
Önceki Kapanış :  1.530  
En Yüksek
1.553 En Düşük
1.535
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 42,24 902.428.819 % 10,00  
YONGA 31,90 1.134.188 % 10,00  
TRILC 13,31 6.816.677 % 10,00  
SNKRN 33,88 3.626.411 % 10,00  
OZRDN 11,99 935.760 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6354 7,6422 % -1,42  
Euro 9,0794 9,0878 % -1,18  
Sterlin 10,5705 10,6235 % -0,87  
Frank 8,1720 8,2212 % -0,75  
Riyal 2,0294 2,0396 % -1,33  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 34,41  
Altın Gr. 420 421 2,23  
Cumhuriyet 2.800 2.842 22,00  
Tam 2.791 2.863 28,66  
Yarım 1.349 1.385 13,86  
Çeyrek 677 692 6,93  
Gümüş.Ons 25,96 25,99 0,86  
Gümüş Gr. 6,36 6,36 0,11  
B. Petrol 68,10 68,10 -0,14  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru