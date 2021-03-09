***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBurça CANBAZ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 27.02.2019 0 262 371 12 80 bcanbaz@celikhalat.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 206219-701279Pelin YALÇIN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 09.03.2021 0 262 371 12 80 pyalcin@celikhalat.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1,00 TRY 41500000 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916609BIST