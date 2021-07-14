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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.07.2021 08:37



***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burça CANBAZ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 27.02.2019 0 262 371 12 80 bcanbaz@celikhalat.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 206219-701279
Hande İŞBİLİR Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 05.07.2021 0 262 371 12 80 hisbilir@celikhalat.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951003


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ESCAR 15,42 208.935.605 % 0,00  
MRGYO 1,10 44.262.926 % 0,00  
PEKGY 1,00 85.004.721 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6230 8,6267 % 0,09  
Euro 10,1671 10,1727 % 0,08  
Sterlin 11,9032 11,9629 % 0,28  
Frank 9,3522 9,4085 % 0,09  
Riyal 2,2915 2,3030 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.812 4,34  
Altın Gr. 502 502 1,35  
Cumhuriyet 3.316 3.366 17,00  
Tam 3.299 3.382 15,54  
Yarım 1.595 1.636 7,52  
Çeyrek 800 818 3,76  
Gümüş.Ons 26,05 26,08 0,07  
Gümüş Gr. 7,23 7,23 0,03  
B. Petrol 76,41 76,41 -0,08  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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