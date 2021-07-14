***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2021 08:37
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Burça CANBAZ Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 27.02.2019 0 262 371 12 80 bcanbaz@celikhalat.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme 206219-701279
Hande İŞBİLİR Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 05.07.2021 0 262 371 12 80 hisbilir@celikhalat.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951003
BIST
09:551.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.349
En Düşük
1.349
09:558,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
8,6383
En Düşük
8,6062
09:5510,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,2367
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2048
|
10,1957
En Düşük
10,1397
09:55502,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,62
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6230
|8,6267
|% 0,09
|
|Euro
|10,1671
|10,1727
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,9032
|11,9629
|% 0,28
|
|Frank
|9,3522
|9,4085
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|4,34
|
|Altın Gr.
|502
|502
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|-0,08
|