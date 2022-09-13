***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLÜTFİ FERHAT ÖZMERZİ Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır BulunmamaktadırBİLAL GÜLPINAR Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır BulunmamaktadırATİLLA ŞİMŞEK Mali İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır BulunmamaktadırİSMAİL YILDIRIM Tedarik Zinciri Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü , Planlama ve Tel Üretim Grup Müdürü Bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062894BIST