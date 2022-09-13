***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.09.2022 18:20
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LÜTFİ FERHAT ÖZMERZİ Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır
BİLAL GÜLPINAR Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır
ATİLLA ŞİMŞEK Mali İşler Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır
İSMAİL YILDIRIM Tedarik Zinciri Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü , Planlama ve Tel Üretim Grup Müdürü Bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062894
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0483
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2634
En Düşük
18,2119
18:0518,2716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,1771
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2602
18:051.000,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.000,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|6,93
|4.089.746
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|160.804.259
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.294.227
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|86.603.676
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.218.258.090
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.163.881
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.442.945.767
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.133.348
|% -9,99
|
|TTKOM
|11,55
|1.649.321.176
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.442.945.767
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.026.584.928
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.929.527.576
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.656.784.144
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.324.920.805
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.026.584.928
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.849.608.409
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.929.527.576
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.442.945.767
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.926.655.599
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2427
|18,2634
|% 0,27
|
|Euro
|18,2624
|18,2716
|% -0,96
|
|Sterlin
|20,9741
|21,0793
|% -1,22
|
|Frank
|18,9090
|19,0229
|% -0,66
|
|Riyal
|4,8415
|4,8658
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-19,25
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-9,37
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.757
|6.828
|-28,00
|
|Yarım
|3.293
|3.338
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.669
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|-1,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO