***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBEKİR KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.11.2022 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye DeğilSERHAN ÇETİNSAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.11.2022 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye DeğilOĞUZHAN ÇETİNSAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.11.2022 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye DeğilLÜTFİ FERHAT ÖZMERZİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2022 İcrada Görevli Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi Üyesi (Başkan)FATİH RÜŞTÜ KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.11.2022 İcrada Görevli Değil Bulunmamaktadır Evet Bağımsız Üye DeğilSALİH ERTÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği , Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye Şirletin kurumsal web sitesi http://www.celikhalat.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yeralmaktadır. Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetim Komitesi Üyeliği.UĞUR TEVFİK DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ,Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı Evet - Bağımsız Üye Şirletin kurumsal web sitesi http://www.celikhalat.com.tr / Kurumsal Yönetim / Yönetim kurulu bölümünde yeralmaktadır. Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082987BIST