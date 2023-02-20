***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.02.2023 18:50
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FERİDUN ALKAN Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
BİLAL GÜLPINAR Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Bulunmamaktadır
İSMAİL YILDIRIM Tedarik Zinciri Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü , Planlama ve Tel Üretim Grup Müdürü Bulunmamaktadır
RUŞEN CEM KÖSEOĞLU Fabrika Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
ATA ÖZGÜR ÇEVRİM Mali İşler Müdürü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır. Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115359
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 122,10
|Açılış
|: 5.052
|
|Önceki Kapanış
|: 5.027
|
5.173
En Düşük
5.014
18:0518,8582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0039
|Açılış
|: 19,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9079
En Düşük
18,8103
18:0520,1673
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0065
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4400
|
20,2059
En Düşük
20,0600
18:051.116,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.116,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,06
|
1.120,85
En Düşük
1.113,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|11,99
|36.483.726
|% 10,00
|
|PCILT
|23,76
|19.408.354
|% 10,00
|
|ODAS
|7,48
|544.578.492
|% 10,00
|
|CIMSA
|144,10
|783.869.171
|% 10,00
|
|CMBTN
|741,70
|38.955.840
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,30
|56.350.536
|% -9,06
|
|BRKO
|4,86
|6.166.355
|% -7,25
|
|BVSAN
|37,90
|697.409.400
|% -7,20
|
|IHAAS
|125,30
|47.459.677
|% -6,49
|
|KUVVA
|41,88
|894.781
|% -4,82
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|SISE
|47,50
|5.377.532.537
|% 5,79
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|THYAO
|141,30
|4.261.091.703
|% 0,00
|
|TUPRS
|616,30
|3.532.179.590
|% -1,23
|
|EKGYO
|8,12
|2.655.003.645
|% 9,88
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|PETKM
|16,70
|2.559.109.629
|% 8,44
|
|AKBNK
|15,99
|2.403.492.755
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8542
|18,8582
|% -0,02
|
|Euro
|20,1617
|20,1673
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6281
|22,7416
|% -0,09
|
|Frank
|20,3501
|20,4727
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0136
|5,0388
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|7.604
|7.719
|37,00
|
|Tam
|7.621
|7.680
|24,00
|
|Yarım
|3.723
|3.758
|12,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.879
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,23
|0,02
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
-
17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
-
17:57KORDS
Yüzde 6.95 oranında artışla 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 484 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 69, 002.00 milyon TL de
-
17:56CANTE
Yüzde 6.42 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 551 adet işlem