***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoErgün OLCAY Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 15.02.2023 0 262 371 12 80 eolcay@celikhalat.com.tr - -Esra Ada VURAL Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 06.04.2023 02623711280 info@celikhalat.com.tr Düzey 3 Lisansı , Kurumsal Yönetim Lisansı (28.12.2007) 200093-700134Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBEKİR KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilSERHAN ÇETİNSAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilOĞUZHAN ÇETİNSAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilFATİH RÜŞTÜ KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilFERİDUN ALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi (Başkan)VAHDETTİN ERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimde Sorumlu Komite,Riskin Erken Saptanması KomitesiAHMET TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite,Riskin Erken Saptanması KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerFERİDUN ALKAN Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür, İcra Kurulu BaşkanıBİLAL GÜLPINAR Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu ÜyesiİSMAİL YILDIRIM Tedarik Zinciri Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü , Planlama ve Tel Üretim Grup MüdürüRUŞEN CEM KÖSEOĞLU Fabrika Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.ATA ÖZGÜR ÇEVRİM Mali İşler Müdürü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133398BIST