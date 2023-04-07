***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2023 11:41
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ergün OLCAY Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi 15.02.2023 0 262 371 12 80 eolcay@celikhalat.com.tr - -
Esra Ada VURAL Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 06.04.2023 02623711280 info@celikhalat.com.tr Düzey 3 Lisansı , Kurumsal Yönetim Lisansı (28.12.2007) 200093-700134
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BEKİR KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
SERHAN ÇETİNSAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
OĞUZHAN ÇETİNSAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
FATİH RÜŞTÜ KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
FERİDUN ALKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Yürütme Komitesi (Başkan)
VAHDETTİN ERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimde Sorumlu Komite,Riskin Erken Saptanması Komitesi
AHMET TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite,Riskin Erken Saptanması Komitesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
FERİDUN ALKAN Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı
BİLAL GÜLPINAR Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Satış ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi
İSMAİL YILDIRIM Tedarik Zinciri Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Üretim Direktörü , Planlama ve Tel Üretim Grup Müdürü
RUŞEN CEM KÖSEOĞLU Fabrika Direktörü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.
ATA ÖZGÜR ÇEVRİM Mali İşler Müdürü, İcra Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133398
BIST