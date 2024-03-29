***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSERHAN ÇETİNSAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Artaş Holding Başkan Vekili,Artaş İnşaat Grup Başkanı,Vadistanbul YK Üyesi,Workland YK Başkanı,Bilişim Vadisi İstanbul YK Üyesi,Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Başkanı,Ayd YK Üyesi,Gyoder YK Üyesi Konutder YK Üyesi Evet - Bağımsız Üye Değil - -OĞUZHAN ÇETİNSAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Artaş Grubu inşaat sektöründeki tüm projelerinde sorumlu proje direktörlüğü görevini üstlenmektedir. Evet - Bağımsız Üye Değil - -AHMET OĞUZ KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 19.02.2024 İcrada Görevli Değil - İstim Center Gayr. Geliş. A.Ş. YK Başkan Vekili Evet - Bağımsız Üye Değil - -FATİH RÜŞTÜ KAPLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Artaş Grubu Finans Grup Başkanı Evet - Bağımsız Üye Değil - -VAHDETTİN ERTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Türkiye İhtisas Borsası, Nuh Çimento A.Ş. ve Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Avrupakent Gyo Yönetim Kurulu Üyesi Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimde Sorumlu Komite,Riskin Erken Saptanması KomitesiAHMET TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) - Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite,Riskin Erken Saptanması KomitesiRUŞEN CEM KÖSEOĞLU 21.03.2024 İcrada Görevli Fabrika Direktörü - - - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264511BIST