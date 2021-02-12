***CELHA* *DOHOL*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CELHA******DOHOL*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İzahname Onayı ve Yeni Pay Alma Haklarının BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DOHOLYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 41.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CELHA, TRACELHA91G1 16.500.000 25.000.000,000 151,51515 1,00 CELHA, TRACELHA91G1 Hamiline CELHA(RÜÇHAN), TRRCLHA00017Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.500.000 25.000.000,000 151,51515Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 17.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 12.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar16.500.000,-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 41.500.000,-Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek, 25.000.000,-Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 12.02.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-1707 sayılı yazısı ile Ortaklığımıza bildirilmiştir.Ortaklarımızın ellerindeki payların %151,51515 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 15/02/2021 ile 01/03/2021 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,-Türk Lirası nominal değerli bir pay, 1,-Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.Kullanılmayan yeni pay alma hakları Borsa Birincil Piyasa'da 2 (iki) işgünü süre ile halka arz edilecektir. Halka arz sonucunda satılamayan pay kalması durumunda, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. satılamayan payları satın almayı taahhüt etmiştir.SPK onaylı izahname ayrıca KAP'ta ilan edilecek olup Şirketimi'zin www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet sitesi'nden de ulaşılması mümkündür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909344BIST