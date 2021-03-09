***CELHA* *DOHOL*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CELHA******DOHOL*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler DOHOLYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 16.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 41.500.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)CELHA, TRACELHA91G1 16.500.000 25.000.000,000 151,51515 1,00 CELHA, TRACELHA91G1 Hamiline CELHA(RÜÇHAN), TRRCLHA00017 47.781,759Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 16.500.000 25.000.000,000 151,51515 47.781,759Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Süresi içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarının mevcudiyeti halinde, ana hissedarımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin, satın alma taahhüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.03.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 17.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 12.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar100.000.000,-Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayemizin 16.500.000,-Türk Lirası'ndan 41.500.000,-Türk Lirası'na artırılması süreci tamamlanmıştır.Sermaye artırım sürecinde, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 47.781,759,-Türk Lirası itibari değerli paylar da, Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasası'nda "Borsa'da Satış" yöntemi ile satılmıştır.Mezkur sermaye artırımında, 359.792,40 Türk Lirası "emisyon primi olmak üzere toplam brüt 25.359.807,65 Türk Lirası fon girişi sağlanmıştır.Sermaye artırımına katılan değerli yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916587BIST