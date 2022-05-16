***CELHA* *MRGYO* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.05.2022 18:38
***CELHA******MRGYO******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CELHA, GLBMD, MRGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CELHA.E, GLBMD.E ve MRGYO.E payları 17/05/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 16/06/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030640
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.391
18:0515,5380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0605
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
18:0516,2272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1138
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
18:05907,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 5,79
|Açılış
|: 907,57
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|22,00
|2.850.783
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.505.453
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.757.216
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.668.895
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.644.861
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.770.297
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.522.079
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.989.620
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|250.028.156
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|26.571.216
|% -9,68
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,56
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% -0,31
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% -4,85
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% -2,60
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% -4,62
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5358
|15,5380
|% 0,39
|
|Euro
|16,2087
|16,2272
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,0183
|19,1136
|% 0,50
|
|Frank
|15,4408
|15,5338
|% 0,33
|
|Riyal
|4,1305
|4,1512
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|2,81
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,44
|21,49
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında