***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2023 10:17
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226826
BIST
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12:267.681
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -109,54
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.653
En Yüksek
7.786
12:2629,0897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0329
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0938
En Düşük
28,9845
12:2631,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1116
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
12:261.895,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.895,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:24
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.697.382
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|216.518.122
|% 9,90
|
|ULUUN
|28,48
|150.889.615
|% 9,12
|
|IEYHO
|3,87
|87.226.321
|% -10,00
|
|FORMT
|2,70
|107.718.570
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
|
|SRVGY
|372,25
|73.782.466
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|8.015.928
|% -9,98
|
|EREGL
|42,16
|3.006.304.980
|% 0,86
|
|THYAO
|243,50
|2.441.056.015
|% -0,90
|
|ISCTR
|23,90
|1.877.948.365
|% -3,08
|
|YKBNK
|20,64
|1.523.696.677
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,42
|1.364.290.364
|% -2,49
|
|BEGYO
|3,07
|896.172.391
|% -4,36
|
|ISCTR
|23,90
|1.877.948.365
|% -3,08
|
|EKGYO
|7,16
|526.915.449
|% -2,05
|
|YKBNK
|20,64
|1.523.696.677
|% -3,10
|
|EREGL
|42,16
|3.006.304.980
|% 0,86
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0854
|29,0914
|% 0,12
|
|Euro
|31,8464
|31,8626
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,7973
|36,9819
|% 0,44
|
|Frank
|33,4466
|33,6481
|% 0,26
|
|Riyal
|7,7312
|7,7700
|% 0,11
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,92
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|947,36
|949,20
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.184,44
|1.190,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,07
|78,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,93
|2.027,17
|% 0,66
|