***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.03.2024 12:49
***CEMAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260512
BIST
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13:358.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 25,48
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3532,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0433
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3535,1545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0364
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:352.243,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,39
|Açılış
|: 2.243,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:33
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|YAPRK
|451,75
|338.523.627
|% 9,98
|
|INTEM
|355,50
|114.961.108
|% 9,98
|
|JANTS
|281,25
|129.887.839
|% 9,97
|
|MEGMT
|47,66
|272.029.388
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.635.409
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.174.703
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|5,98
|93.732.536
|% -6,56
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,00
|4.413.179.111
|% -0,09
|
|MIATK
|74,95
|3.727.746.367
|% 5,27
|
|YKBNK
|24,12
|2.794.388.182
|% 2,12
|
|TUPRS
|173,20
|2.370.720.064
|% -0,29
|
|KCHOL
|183,10
|2.360.671.387
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,48
|1.296.669.199
|% 2,43
|
|EKGYO
|10,88
|2.336.814.761
|% 2,16
|
|ISCTR
|10,75
|1.274.810.189
|% -0,19
|
|YKBNK
|24,12
|2.794.388.182
|% 2,12
|
|MOGAN
|21,54
|1.719.329.779
|% 9,95
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3857
|32,3909
|% 0,13
|
|Euro
|35,1429
|35,1537
|% -0,11
|
|Sterlin
|41,9710
|42,1814
|% -0,53
|
|Frank
|37,0700
|37,2558
|% -0,74
|
|Riyal
|8,8194
|8,8636
|% -0,27
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,87
|% 0,66
|
|Platin
|895,56
|896,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,05
|986,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,32
|2.154,62
|% 0,66
|