***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
24.08.2023 13:44
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bağlı Ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı mahallesi, 3117 ada 71 parsel üzerindeki bulunan, 42/3200 arsa paylı 173 m2 alanı olan daire niteliğindeki 32 no.lu bağımsız bölümü 10.650.000 TL bedelle Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 11.08.2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak Çimtek Çimento Teknolajisi Mühendislik A.Ş. ‘den 23.08.2023 tarihinde satın almıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189000
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|QNBFL
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|EYGYO
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|
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|TTKOM
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|6.200.067.557
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|YKBNK
|16,93
|14.145.761.898
|% 9,94
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|EKGYO
|8,60
|5.020.839.372
|% -4,23
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|SKBNK
|4,17
|2.110.721.498
|% 6,11
|
|HALKB
|13,92
|3.966.015.935
|% 6,02
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|VKGYO
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|1.008.706.351
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|Euro
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|Sterlin
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|32,6123
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|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
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|17:19
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
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|1.918
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.589
|1.589
|-85,17
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|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
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|Tam
|10.783
|11.056
|-308,00
|
|Yarım
|5.408
|5.549
|-150,00
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|Çeyrek
|2.696
|2.775
|-75,00
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|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|20,12
|20,13
|-1,13
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|83,03
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