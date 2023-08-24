***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Kozyatağı mahallesi, 3117 ada 71 parsel üzerindeki bulunan, 42/3200 arsa paylı 173 m2 alanı olan daire niteliğindeki 32 no.lu bağımsız bölümü 10.650.000 TL bedelle Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.tarafından hazırlanan 11.08.2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak Çimtek Çimento Teknolajisi Mühendislik A.Ş. ‘den 23.08.2023 tarihinde satın almıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189000BIST