***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
19.02.2024 19:32
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. , Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin sahip olduğu, Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 500.000 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 2.220.000 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş.'ye satılmasına, satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar tahsil edilmesine karar verildi.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250621
BIST
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18:059.196
En Düşük
|Değişim
|: -0,58%
|| -53,95
|Açılış
|: 9.322
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|Önceki Kapanış
|: 9.250
|
9.173
En Yüksek
9.404
18:0530,8184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0217
|Açılış
|: 31,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 30,9500
|
30,8472
En Düşük
30,7914
18:0533,3302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0476
|Açılış
|: 33,3500
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|Önceki Kapanış
|: 33,2800
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33,3302
En Düşük
33,2175
18:052.000,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,74
|Açılış
|: 2.000,56
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|Önceki Kapanış
|: 1.995,21
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2.007,99
En Düşük
1.991,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|1,54
|9.399.866
|% 10,00
|
|KAPLM
|141,90
|67.827.193
|% 10,00
|
|EUKYO
|22,44
|15.683.373
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.832,50
|10.364.170
|% 10,00
|
|TDGYO
|14,52
|246.386.274
|% 10,00
|
|UMPAS
|11,89
|8.378.649
|% -9,99
|
|SEGYO
|6,25
|257.382.808
|% -9,94
|
|BFREN
|12.990,00
|1.755.770.070
|% -9,92
|
|KARYE
|59,50
|231.128.161
|% -9,92
|
|VERUS
|279,25
|170.397.876
|% -9,63
|
|THYAO
|278,50
|12.089.486.971
|% -1,42
|
|TUPRS
|173,00
|8.706.501.528
|% 3,59
|
|EREGL
|48,32
|8.445.097.987
|% -1,63
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|ZOREN
|6,08
|4.382.994.495
|% 4,65
|
|ISCTR
|27,38
|7.507.182.951
|% -1,65
|
|YKBNK
|23,80
|5.943.156.397
|% -0,25
|
|PETKM
|24,18
|5.605.882.061
|% -1,31
|
|AKFGY
|2,40
|552.481.589
|% -5,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8021
|30,8580
|% 0,06
|
|Euro
|33,2302
|33,3270
|% 0,13
|
|Sterlin
|38,6883
|38,8823
|% -0,14
|
|Frank
|34,7736
|34,9831
|% -0,25
|
|Riyal
|8,1916
|8,2327
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|23,01
|% 0,66
|
|Platin
|899,40
|906,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|956,18
|957,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,31
|83,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.017,07
|2.017,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CONSE
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 841, 053 adet işlem
-
17:58ALMAD
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 640, 393 adet işlem
-
17:57FZLGY
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 912, 857 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 141, 433.00 milyon TL de
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17:56KERVT
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 447, 983 adet işlem