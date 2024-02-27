***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar% 90 oranında bağlı ortaklığımız Işıklar Döküm Pazarlama A.Ş.'nin 1.050.000 TL olan ödenmiş sermayesi nakden 48.950.000 TL artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.Sermaye artırımı sonunda iştirak oranımızda değişiklik olmamıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252137BIST