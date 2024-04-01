***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2024 11:15
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Gayrımenkul Yatırım A.Ş'nin Yönetim Kurulu 01.04.2024 tarihinde yaptığı toplantıda Ankara İli, Kalecik İlçesi, Halitcevriaslangil Mahallesinde bulunan toplam 50.710,18 m2 büyüklüğünde 12 parsel arsa niteliğindeki gayrimenkulleri, Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.tarafından hazırlanan 21.02.2024 tarihli değerleme raporunda tespit edilen değerlere uygun olarak toplam 58.575.000 TL bedelle Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'den peşin olarak satın alınması kararı almıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264913
BIST
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15:589.111
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -31,79
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
15:5831,9657
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,4327
|Açılış
|: 31,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
15:5834,5171
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,5199
|Açılış
|: 34,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
15:582.314,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -13,69
|Açılış
|: 2.314,42
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
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2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SELVA
|17,05
|52.115.782
|% 10,00
|
|AKENR
|13,97
|1.002.502.547
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.247.054
|% 9,97
|
|UFUK
|239,40
|9.571.413
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.426.336
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,45
|638.486.277
|% -9,98
|
|THYAO
|300,75
|8.667.997.429
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,45
|5.160.096.218
|% 3,14
|
|YKBNK
|28,08
|3.701.308.073
|% 2,71
|
|TUPRS
|178,40
|3.161.464.174
|% 0,79
|
|KCHOL
|204,80
|2.533.758.124
|% 2,81
|
|ISCTR
|11,45
|5.160.096.218
|% 3,14
|
|ZOREN
|5,93
|1.670.556.326
|% -0,34
|
|EKGYO
|9,35
|2.405.290.921
|% -6,22
|
|YKBNK
|28,08
|3.701.308.073
|% 2,71
|
|PETKM
|19,15
|1.518.389.350
|% -3,43
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9525
|31,9657
|% -1,34
|
|Euro
|34,4625
|34,5171
|% -1,48
|
|Sterlin
|39,8722
|40,0720
|% -3,85
|
|Frank
|35,0407
|35,2164
|% -3,79
|
|Riyal
|8,4311
|8,4733
|% -3,67
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,55
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,94
|86,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.255,04
|2.255,42
|% 0,66
|