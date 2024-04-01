***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Özışık İnşaat ve Gayrımenkul Yatırım A.Ş'nin Yönetim Kurulu 01.04.2024 tarihinde yaptığı toplantıda Ankara İli, Kalecik İlçesi, Halitcevriaslangil Mahallesinde bulunan toplam 50.710,18 m2 büyüklüğünde 12 parsel arsa niteliğindeki gayrimenkulleri, Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.tarafından hazırlanan 21.02.2024 tarihli değerleme raporunda tespit edilen değerlere uygun olarak toplam 58.575.000 TL bedelle Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'den peşin olarak satın alınması kararı almıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264913BIST