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***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

20.03.2024 17:09
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2024
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 2 Ay
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.
-Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde
CEMAS paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. tarafından Borsadan CEMAS paylarının geri alımın yapılmasına,
-Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 100.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,
-Geri alım programının azami süresinin 2 ay olarak belirlenmesine karar vrilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260629


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