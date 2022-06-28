***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [CEMAS]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar28.06.2022 tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.payları ile ilgili olarak 1,22-1,23 fiyat aralığından 4.500.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştirBu işlem ile birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş sermayesindeki paylarımızın oranı 28.06.2022 tarihi itibarıyla % 5,014 olmuştur.Saygılarımızla,IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)28/06/2022 4.500.000 4.500.000 44.163.440,89 39.663.440,89 % 5,583 % 5,583 % 5,014 % 5,014http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039825BIST