***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.12.2023 09:12
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228269
BIST
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11:537.392
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -166,05
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
11:5329,2707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0600
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
11:5332,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1666
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3935
En Düşük
31,9048
11:531.932,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.932,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler11:52
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|MSGYO
|16,35
|11.216.746
|% 8,13
|
|PRZMA
|32,80
|28.914.270
|% 7,54
|
|SKBNK
|5,67
|201.806.943
|% -10,00
|
|VANGD
|20,52
|6.992.155
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,60
|61.115.103
|% -9,98
|
|SMART
|30,86
|22.977.929
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|39.751.313
|% -9,98
|
|THYAO
|228,40
|1.518.486.756
|% -1,97
|
|TUPRS
|145,50
|1.313.941.632
|% 0,48
|
|KBORU
|47,94
|840.291.990
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,10
|803.839.109
|% -2,86
|
|AKBNK
|38,20
|780.184.439
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,81
|110.462.956
|% 0,72
|
|EKGYO
|6,94
|244.892.977
|% -1,98
|
|IHLAS
|1,00
|34.833.546
|% -1,96
|
|AKFGY
|1,75
|62.189.211
|% -3,31
|
|ISCTR
|23,10
|803.839.109
|% -2,86
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2650
|29,2731
|% 0,21
|
|Euro
|32,2534
|32,3822
|% 0,48
|
|Sterlin
|37,0661
|37,2520
|% 0,19
|
|Frank
|34,0476
|34,2527
|% 0,12
|
|Riyal
|7,7808
|7,8199
|% 0,22
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:52
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12:07GRSEL
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 53.75 lira fiyatla işlem gören hissede 143, 416 adet işlem
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12:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 66 kaybederek (% -1.74 ) 8, 065
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12:06
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, KBORU
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12:06XU100
Endeks 7, 394 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 16 altında . İşlem hacmi 15, 978.00 milyon TL de
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12:06FENER
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 88.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 058, 109 adet işlem