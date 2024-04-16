***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024..31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.03.2024Tescil Tarihi03.04.2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.04.2024 -11063Açıklamalar6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak 27.03.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2024 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 0782005618900001 mersis numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin genel kurul kararı 03.04.2024 tarihinde tescil edilerek 16.04.2024 tarih ve 11063 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272507BIST