***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.04.2024 10:06
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024..31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.03.2024
Tescil Tarihi
03.04.2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.04.2024 -11063
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak 27.03.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 2024 yılı hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 0782005618900001 mersis numaralı Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin genel kurul kararı 03.04.2024 tarihinde tescil edilerek 16.04.2024 tarih ve 11063 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272507
BIST