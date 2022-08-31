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***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

31.08.2022 09:33
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İ


***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
planlanan bakımların yapılması, çalışanlarımızın biriken yıllık izinlerinin kullandırılması ve mevcut pazardaki gelişmelere istinaden
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Çelikhane ve Haddehane üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
planlanan bakım, yıllık izinler ve mevcut pazardaki gelişmeler
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
31.08.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Önemli bir etki beklenmemektedir
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Önemli bir etki beklenmemektedir
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Şirketin sürekliliğine bir etkisi olmayacaktır.
Açıklamalar

   Şirketimizce planlanan bakımların yapılması, çalışanlarımızın biriken yıllık izinlerinin kullandırılması ve mevcut pazarda yaşanan gelişmeler, Avrupa ve Türkiye Otomotiv ve Tedarik sanayiinin Ağustos ve Eylül ayında mutad duruşları nedeniyle 31 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında Çelikhane Ünitemizde 7 iş günü, 5 Eylül - 10 Eylül tarihleri arasında Haddehane Ünitemizde 6 iş günü üretime ara verilecektir. Denge Çubuğu Ünitemiz üretime devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059008


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