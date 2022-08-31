***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun Niteliğiplanlanan bakımların yapılması, çalışanlarımızın biriken yıllık izinlerinin kullandırılması ve mevcut pazardaki gelişmelere istinadenDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÇelikhane ve Haddehane üretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeniplanlanan bakım, yıllık izinler ve mevcut pazardaki gelişmelerVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi31.08.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiÖnemli bir etki beklenmemektedirFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiÖnemli bir etki beklenmemektedirKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞirketin sürekliliğine bir etkisi olmayacaktır.AçıklamalarŞirketimizce planlanan bakımların yapılması, çalışanlarımızın biriken yıllık izinlerinin kullandırılması ve mevcut pazarda yaşanan gelişmeler, Avrupa ve Türkiye Otomotiv ve Tedarik sanayiinin Ağustos ve Eylül ayında mutad duruşları nedeniyle 31 Ağustos- 7 Eylül tarihleri arasında Çelikhane Ünitemizde 7 iş günü, 5 Eylül - 10 Eylül tarihleri arasında Haddehane Ünitemizde 6 iş günü üretime ara verilecektir. Denge Çubuğu Ünitemiz üretime devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059008BIST