***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.11.2019 tarihli açıklamamızdaYatırım teşvik belgesi kapsamında, yurtdışından satın alınan MERCEDES üretim hattında ve mevcut denge çubuğu üretim hattımızda da MAN firması için denge çubuğu üretim denemeleri devam etmekte olduğu ve 2020 yılı ilk çeyreğinde üretime geçilmesi planlanmakta olduğu, ayrıca MAN firması için üretilecek denge çubuğu için 2020 yılı sonuna doğru üretim hattı montajının yapılması ve deneme üretimine başlanılması planlanmakta olduğu bildirilmiş idi.2020 yılı ilk çeyreğinde MERCEDES hattında üretim denemeleri tamamlanmış ve MERCEDES için numune üretimi yapılmış olup incelemeler sonucunda MERCEDES firmasından ürün onayı alınmıştır.Covid-19 seyahat kısıtlamaları sonrasında MERCEDES tarafından Şirketimize saha ziyareti yapılacaktır. Saha ziyaretinden sonra seri üretime geçilecektir.MAN firmasına üretilecek denge çubuğu için 2020 yılı sonuna doğru üretim hattı montajının yapılması ve deneme üretimine başlanılması planlanmamız devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833559BIST