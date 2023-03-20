CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
20.03.2023 08:35
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Türü OKS Değişken Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126104
BIST
13:485.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -49,74
|Açılış
|: 5.120
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.137
En Düşük
5.051
13:4819,0166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 19,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,0320
En Düşük
18,9722
13:4820,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0800
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4900
|
20,3523
En Düşük
20,2229
13:481.209,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,66
|Açılış
|: 1.209,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.216,37
|
1.229,04
En Düşük
1.202,86
BIST En Aktif Hisseler13:46
|CLEBI
|545,70
|50.891.715
|% 10,00
|
|GOKNR
|23,56
|796.286.404
|% 9,99
|
|MERKO
|6,51
|47.862.049
|% 9,97
|
|FENER
|58,20
|46.116.341
|% 9,92
|
|ANELE
|5,34
|24.876.932
|% 9,88
|
|MARKA
|9,54
|4.062.628
|% -10,00
|
|YKBNK
|10,22
|968.021.279
|% -9,16
|
|ETYAT
|5,00
|3.048.233
|% -7,58
|
|ONCSM
|113,70
|76.829.333
|% -7,56
|
|BTCIM
|36,62
|45.587.217
|% -7,53
|
|ASTOR
|62,00
|6.115.753.890
|% -4,47
|
|KOZAL
|22,18
|2.875.513.551
|% 7,88
|
|ISCTR
|14,27
|2.481.591.865
|% -3,06
|
|ASELS
|58,15
|2.181.318.609
|% 1,39
|
|THYAO
|128,10
|1.955.868.679
|% 1,26
|
|ISCTR
|14,27
|2.481.591.865
|% -3,06
|
|KOZAL
|22,18
|2.875.513.551
|% 7,88
|
|ASTOR
|62,00
|6.115.753.890
|% -4,47
|
|YKBNK
|10,22
|968.021.279
|% -9,16
|
|EKGYO
|6,92
|562.766.444
|% -2,26
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0121
|19,0157
|% 0,01
|
|Euro
|20,3400
|20,3517
|% 0,40
|
|Sterlin
|23,1383
|23,2543
|% 0,21
|
|Frank
|20,4183
|20,5414
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0469
|5,0722
|% 0,00
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|-10,40
|
|Altın Gr.
|1.208
|1.208
|-8,24
|
|Cumhuriyet
|8.144
|8.267
|5,00
|
|Tam
|8.129
|8.212
|226,00
|
|Yarım
|3.985
|4.018
|110,00
|
|Çeyrek
|1.993
|2.009
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,71
|13,72
|-0,11
|
|B. Petrol
|71,00
|71,00
|-1,97
|