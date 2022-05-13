CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'ye yönelik, Fitch Ratings tarafından ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu A+ (tur) şeklinde teyit edilirken, görünümü durağandan negatife çevrilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030105BIST