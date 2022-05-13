CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.05.2022 11:34
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'ye yönelik, Fitch Ratings tarafından ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu A+ (tur) şeklinde teyit edilirken, görünümü durağandan negatife çevrilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030105
BIST
11:372.421
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 29,72
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.412
11:3715,4745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0905
|Açılış
|: 15,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
11:3716,1354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1296
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
11:37906,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,95
|Açılış
|: 906,54
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler11:35
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|3.993.875
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|64.630.037
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|22.352.307
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.407.545
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.268.958
|% -9,98
|
|KAPLM
|65,05
|79.238.469
|% -6,60
|
|ACSEL
|52,45
|5.201.292
|% -3,41
|
|THYAO
|42,40
|1.396.142.021
|% 1,29
|
|SAHOL
|19,26
|801.196.122
|% 1,64
|
|SISE
|19,94
|738.956.461
|% 1,73
|
|KRDMD
|15,87
|448.591.170
|% 0,63
|
|TUPRS
|256,10
|360.699.542
|% 1,51
|
|DOHOL
|3,83
|294.152.734
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,68
|142.360.873
|% 0,37
|
|SAHOL
|19,26
|801.196.122
|% 1,64
|
|SISE
|19,94
|738.956.461
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,60
|156.612.892
|% 0,44
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4694
|15,4736
|% 0,58
|
|Euro
|16,1173
|16,1319
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,8350
|18,9294
|% 0,85
|
|Frank
|15,4006
|15,4934
|% 0,99
|
|Riyal
|4,1121
|4,1327
|% 0,75
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,61
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,44
|