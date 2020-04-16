***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 10:11
***CLEBI*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CLEBI]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CLEBI.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838493
BIST
11:2295.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -313,52
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.491
11:226,9111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9216
En Düşük
6,8896
11:227,5250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
11:22382,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,36
|Açılış
|: 383,04
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
383,35
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|CRDFA
|2,32
|61.757
|% 9,95
|
|RTALB
|9,51
|9.192.761
|% 9,94
|
|CLEBI
|77,55
|15.439.052
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|IZFAS
|1,72
|109.669
|% -9,95
|
|TSPOR
|4,90
|52.858.843
|% -9,93
|
|DOCO
|360,10
|35.817.589
|% -9,48
|
|PGSUS
|50,30
|454.300.868
|% -9,29
|
|THYAO
|10,13
|345.126.219
|% -2,22
|
|MGROS
|29,80
|251.050.179
|% 3,26
|
|ASELS
|26,36
|243.957.229
|% -0,30
|
|GARAN
|8,16
|185.665.588
|% -0,61
|
|YKBNK
|1,93
|75.706.765
|% -0,52
|
|ECILC
|4,54
|174.212.337
|% 3,89
|
|IHLGM
|0,99
|37.430.874
|% -2,94
|
|THYAO
|10,13
|345.126.219
|% -2,22
|
|TSKB
|0,95
|29.631.281
|% -2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6051
|8,6482
|% -0,29
|
|Frank
|7,1194
|7,1623
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8329
|1,8421
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|7,39
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.525
|2.590
|12,90
|
|Yarım
|1.228
|1.260
|6,30
|
|Çeyrek
|616
|630
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,47
|27,47
|-0,22
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