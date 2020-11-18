***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.11.2020 saat 19:02'de yaptığımız açıklama ''Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama'' şablonu kullanılarak yeniden yayınlanmaktadır.Bazı basın yayın organlarında ve internetteki bazı haber sitelerinde Şirketimiz'in Afrika'da bir havacılık şirketinin sermayesini oluşturan hisselerin %51'ini satın alacağına dair haberlere yer verilmiştir. Şirketimizin söz konusu haberlerde konu edilen çerçevede herhangi bir hisse satın alma girişimi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Havacılık Holding") tarafından Şirketimize verilen bilgiye göre, iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Afrika'da yatırım fırsatları araştırılmakta olup, hali hazırda söz konusu haberlerde belirtilen yatırım fırsatı ile ilgili Havacılık Holding tarafından alınmış bir karar bulunmamaktadır.Söz konusu haberde belirtilen yatırım girişimine Şirketimizin herhangi bir şekilde dahlinin olması durumunda tabi olunan Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve açıklamalar yapılacaktır.İş bu özel durum açıklaması, Şirketimizin tabi olduğu Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 9. Maddesi uyarınca gerçekleştirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889044BIST