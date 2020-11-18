Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

18.11.2020 11:12
GÜNCEL HABERLER



***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17.11.2020 saat 19:02'de yaptığımız açıklama ''Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama'' şablonu kullanılarak yeniden yayınlanmaktadır.
Bazı basın yayın organlarında ve internetteki bazı haber sitelerinde Şirketimiz'in Afrika'da bir havacılık şirketinin sermayesini oluşturan hisselerin %51'ini satın alacağına dair haberlere yer verilmiştir. Şirketimizin söz konusu haberlerde konu edilen çerçevede herhangi bir hisse satın alma girişimi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Havacılık Holding") tarafından Şirketimize verilen bilgiye göre, iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Afrika'da yatırım fırsatları araştırılmakta olup, hali hazırda söz konusu haberlerde belirtilen yatırım fırsatı ile ilgili  Havacılık Holding tarafından alınmış bir karar bulunmamaktadır.
Söz konusu haberde belirtilen yatırım girişimine Şirketimizin herhangi bir şekilde dahlinin olması durumunda tabi olunan Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve açıklamalar yapılacaktır.
İş bu özel durum açıklaması, Şirketimizin tabi olduğu Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 9. Maddesi uyarınca gerçekleştirilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889044


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:541.280
Değişim :  1,62% |  20,43
Açılış :  1.264  
Önceki Kapanış :  1.260  
En Yüksek
1.281 En Düşük
1.264
BIST En Aktif Hisseler11:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 47,32 5.279.739 % 10,00  
CASA 55,00 528.825 % 10,00  
YESIL 53,10 5.350.306 % 9,98  
DOAS 31,60 107.404.433 % 9,95  
MARKA 9,85 3.544.089 % 9,93  
daha fazla
11:54 Alış Satış %  
Dolar 7,7167 7,7204 % 0,27  
Euro 9,1755 9,1801 % 0,46  
Sterlin 10,2178 10,2690 % 0,44  
Frank 8,4365 8,4873 % 0,22  
Riyal 2,0512 2,0615 % 0,22  
daha fazla
11:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.884 2,40  
Altın Gr. 468 468 2,10  
Cumhuriyet 3.112 3.159 -18,00  
Tam 3.096 3.174 -17,11  
Yarım 1.497 1.536 -8,27  
Çeyrek 751 768 -4,14  
Gümüş.Ons 24,61 24,65 0,15  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,07  
B. Petrol 44,19 44,19 0,44  
Seans Raporu 11:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru