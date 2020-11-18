***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
18.11.2020 11:12
***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.11.2020 saat 19:02'de yaptığımız açıklama ''Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama'' şablonu kullanılarak yeniden yayınlanmaktadır.
Bazı basın yayın organlarında ve internetteki bazı haber sitelerinde Şirketimiz'in Afrika'da bir havacılık şirketinin sermayesini oluşturan hisselerin %51'ini satın alacağına dair haberlere yer verilmiştir. Şirketimizin söz konusu haberlerde konu edilen çerçevede herhangi bir hisse satın alma girişimi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Şirketimiz ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Havacılık Holding") tarafından Şirketimize verilen bilgiye göre, iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Afrika'da yatırım fırsatları araştırılmakta olup, hali hazırda söz konusu haberlerde belirtilen yatırım fırsatı ile ilgili Havacılık Holding tarafından alınmış bir karar bulunmamaktadır.
Söz konusu haberde belirtilen yatırım girişimine Şirketimizin herhangi bir şekilde dahlinin olması durumunda tabi olunan Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve açıklamalar yapılacaktır.
İş bu özel durum açıklaması, Şirketimizin tabi olduğu Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 9. Maddesi uyarınca gerçekleştirilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889044
BIST
11:541.280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 20,43
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:547,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0209
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:549,1801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0423
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:54467,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,33
|Açılış
|: 467,09
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:54
|LINK
|47,32
|5.279.739
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.350.306
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|107.404.433
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.326.533
|% -9,94
|
|GARAN
|8,73
|1.611.787.710
|% 3,68
|
|YKBNK
|2,79
|772.332.113
|% 4,49
|
|KRDMD
|4,36
|633.913.563
|% 4,31
|
|AKBNK
|6,21
|434.177.131
|% 3,67
|
|THYAO
|11,61
|309.748.708
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,79
|772.332.113
|% 4,49
|
|GARAN
|8,73
|1.611.787.710
|% 3,68
|
|KRDMD
|4,36
|633.913.563
|% 4,31
|
|EKGYO
|1,91
|218.200.715
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|116.543.183
|% 2,05
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7167
|7,7204
|% 0,27
|
|Euro
|9,1755
|9,1801
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,2178
|10,2690
|% 0,44
|
|Frank
|8,4365
|8,4873
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0512
|2,0615
|% 0,22
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|2,40
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|-18,00
|
|Tam
|3.096
|3.174
|-17,11
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-8,27
|
|Çeyrek
|751
|768
|-4,14
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,65
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,07
|
|B. Petrol
|44,19
|44,19
|0,44
|
Seans Raporu
11:54
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12:09ESCOM
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12:06XU100
Endeks 1, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 8, 833.00 milyon TL de
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12:06ESCOM
Yüzde 5.94 oranında artışla 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 723, 641 adet işlem