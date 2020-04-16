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***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2020 17:09
GÜNCEL HABERLER



***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tesciline İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 13.04.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona erecek olmasından dolayı kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl daha uzatılması amacıyla esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Nisan 2020 tarihinde tescil olunmuş ve 15 Nisan 2020 tarih ve 10059 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Sisteminde kalınması_SPK onay yazısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838707


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