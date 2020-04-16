***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Tesciline İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.02.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 13.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibariyle sona erecek olmasından dolayı kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl daha uzatılması amacıyla esas sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6 ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13 Nisan 2020 tarihinde tescil olunmuş ve 15 Nisan 2020 tarih ve 10059 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Sisteminde kalınması_SPK onay yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838707BIST