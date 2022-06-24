***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***CLEBI*** ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 23.06.2022 tarihinde Şirketimize gönderilen Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine dair yazısına ilişkin cevabımıza aşağıda yer verilmiştir:Şirketimizin hakim ortağı olan Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("ÇHH") tarafından, Şirketimiz rekabet gücünü artırabilmek, yeni yatırım imkanlarını araştırmak ve genel olarak Şirketimiz ile ilgili çeşitli stratejiler geliştirmek, ortaklık imkanlarını araştırmak, stratejik ve/veya finansal ortaklıklara gitmek, bunun yanı sıra, ÇHH'nin hissedarları olan Zeus Aviation Services Investments B.V, Can Çelebioğlu, Canan Çelebioğlu ve Alpha Airport Services B.V.'nin ÇHH sermayesinde sahip olduğu payların potansiyel alıcılara blok ve/veya kısmi satışı imkanlarını araştırmak ve bu amaçla gerektiğinde "Potansiyel Alıcılar" ile görüşmeler yapmak amacıyla, gizlilik sözleşmesi çerçevesinde bilgi akışı ve koordinasyon sağlamak üzere bir ya da birden fazla yatırım bankasının danışman olarak yetkilendirilebileceği Şirketimize bildirilmiştir.Bu bildirim aşamasında, kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden, Hissedarların taraf olabileceği müzakere sürecini ve Şirketimizin faaliyetlerini rekabet açısından olumsuz yönde etkileyebileceğinden ötürü Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanması, Yönetim Kurulu'nun 10.05.2022 tarih ve 2022/25 sayılı erteleme kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından ayrıca yapılacak değerlendirmeyi takiben işlemin niteliği kesinleşinceye veya işlem ile ilgili olarak tarafların mutabakata vararak iki taraflı bir anlaşmanın imzalandığı Şirketimize bildirilinceye ya da bu bilgi kamu tarafından duyuluncaya kadar ertelenmiştir. Ancak, Borsa İstanbul A.Ş.'nin yukarıda belirtilen yazısı çerçevesinde söz konusu içsel bilgiye ilişkin işbu açıklama yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039029BIST