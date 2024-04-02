***CLEBI* *SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.04.2024 18:27
***CLEBI******SELVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CLEBI, SELVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CLEBI.E ve SELVA.E payları 03/04/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/05/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265976
BIST
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17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,1227
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,1379
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.327,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -7,84
|Açılış
|: 2.327,21
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0249
|32,0554
|% -0,38
|
|Euro
|34,5236
|34,5833
|% -0,27
|
|Sterlin
|40,5390
|40,7422
|% 0,40
|
|Frank
|35,5367
|35,7148
|% -0,10
|
|Riyal
|8,5967
|8,6398
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,76
|25,80
|% 0,66
|
|Platin
|921,59
|923,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,19
|1.003,80
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,39
|88,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.259,98
|2.260,24
|% 0,66
|