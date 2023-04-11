***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
11.04.2023 17:50
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetim Komitesi'nin görüşleri de alınarak Şirketimizin 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin SPK ve TTK düzenlemelerine uygun olarak denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususunun 14/04/2023 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136507
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,2962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0271
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1098
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.242,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,66
|Açılış
|: 1.242,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2864
|19,2918
|% 0,12
|
|Euro
|21,0265
|21,0338
|% 0,49
|
|Sterlin
|23,8819
|24,0017
|% 0,37
|
|Frank
|21,2550
|21,3830
|% 0,69
|
|Riyal
|5,1266
|5,1523
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,60
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|8,00
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.531
|8.605
|26,00
|
|Yarım
|4.167
|4.210
|12,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.105
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|0,13
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|1,01
|