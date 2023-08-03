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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

03.08.2023 19:20
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2023
Açıklamalar

01.01.2023-30.06.2023 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosyası olarak verilmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180393


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18:05 Alış Satış %  
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Altın Gr. 1.676 1.677 -0,60  
Cumhuriyet 11.207 11.376 -62,00  
Tam 10.954 11.044 -38,00  
Yarım 5.481 5.548 -19,00  
Çeyrek 2.741 2.774 -9,00  
Gümüş.Ons 23,60 23,62 -0,11  
Gümüş Gr. 20,45 20,48 -0,09  
B. Petrol 85,36 85,36 2,16  
Seans Raporu 18:05
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