***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. ("Çimbeton"), hazır beton üretiminde kullandığı çimento ve agrega alımlarının çok büyük bir bölümünü Çimentaş'tan yapmaktadır. Çimentaş'tan Çimbeton'a satılması öngörülen çimento tutarı 713.405.364 TL olup, bu tutar 2022 yılı satışlarının %15‘ine isabet etmektedir. Ayrıca Çimentaş'tan Çimbeton'a satılması öngörülen agrega tutarı 87.656.733 TL olup, bu tutar 2022 yılı satışlarının %2'sine isabet etmektedir. Dolayısıyla Çimbeton'a 2023 yılında yapılması öngörülen çimento ve agrega satışları toplamı 2022 yılı satışlarının %17'sine denk gelmektedir. Çimentaş'ın hazır beton üreticilerine yaptığı çimento ve agrega satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.Çimentaş'tan Spartan Hive S.P.A.' ya ("Spartan") satılması öngörülen çimento tutarı 573.289.017 TL olup, bu tutar 2022 yılı satışlarının %12'sine isabet etmektedir. Ayrıca Çimentaş'tan Spartan'a satılması öngörülen klinker tutarı 341.174.430 TL olup, bu tutar 2022 yılı satışlarının %7'sine isabet etmektedir. Dolayısıyla Spartan Hive'a 2023 yılında yapılması öngörülen çimento ve klinker satışları toplamı 2022 yılı satışlarının %19'una denk gelmektedir. Bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde de "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122551BIST