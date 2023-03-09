***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
09.03.2023 23:30
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. ("Çimbeton"), hazır beton üretiminde kullandığı çimento ve agrega alımlarının çok büyük bir bölümünü Çimentaş'tan yapmaktadır. Çimentaş'tan Çimbeton'a satılması öngörülen çimento tutarı 713.405.364 TL olup, bu tutar 2022 yılı satışlarının %15‘ine isabet etmektedir. Ayrıca Çimentaş'tan Çimbeton'a satılması öngörülen agrega tutarı 87.656.733 TL olup, bu tutar 2022 yılı satışlarının %2'sine isabet etmektedir. Dolayısıyla Çimbeton'a 2023 yılında yapılması öngörülen çimento ve agrega satışları toplamı 2022 yılı satışlarının %17'sine denk gelmektedir. Çimentaş'ın hazır beton üreticilerine yaptığı çimento ve agrega satışları, Çimbeton'a yapılan satışlara ilişkin iç emsal oluşturmaktadır. Buna göre bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.
Çimentaş'tan Spartan Hive S.P.A.' ya ("Spartan") satılması öngörülen çimento tutarı 573.289.017 TL olup, bu tutar 2022 yılı satışlarının %12'sine isabet etmektedir. Ayrıca Çimentaş'tan Spartan'a satılması öngörülen klinker tutarı 341.174.430 TL olup, bu tutar 2022 yılı satışlarının %7'sine isabet etmektedir. Dolayısıyla Spartan Hive'a 2023 yılında yapılması öngörülen çimento ve klinker satışları toplamı 2022 yılı satışlarının %19'una denk gelmektedir. Bu satışlara ilişkin emsal bedelin belirlenmesinde de "karşılaştırılabilir fiyat yöntemi" esas alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122551
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0415
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9966
En Düşük
18,7391
17:5920,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0374
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,1079
En Düşük
19,8348
17:591.116,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.116,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.117,23
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9561
|18,9711
|% 0,10
|
|Euro
|20,0543
|20,0825
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5332
|22,6462
|% 0,01
|
|Frank
|20,2403
|20,3622
|% 0,12
|
|Riyal
|5,0351
|5,0604
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|0,36
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|0,36
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.565
|7.639
|9,00
|
|Yarım
|3.696
|3.738
|4,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,01
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
-
17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
-
17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
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17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem