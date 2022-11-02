***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
02.11.2022 15:44
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Bahri Hüsayin Zühal Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Mehmet Cemali Dinçer Hayır
15:404.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 34,25
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:4018,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:4018,4522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0930
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:40991,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,61
|Açılış
|: 991,84
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:39
|ERCB
|85,25
|91.616.850
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|184.251.660
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|230.777.211
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.890.193
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|145.307.137
|% 9,92
|
|LIDER
|44,24
|48.857.352
|% -8,33
|
|ERBOS
|160,30
|231.961.099
|% -7,34
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,82
|34.842.708
|% -4,92
|
|PAMEL
|142,30
|48.899.343
|% -4,82
|
|ASELS
|34,68
|4.370.057.823
|% 4,02
|
|THYAO
|101,70
|4.138.032.161
|% -0,68
|
|SASA
|127,10
|2.609.111.104
|% -3,35
|
|ODAS
|8,44
|1.724.234.831
|% 7,65
|
|TUPRS
|395,90
|1.676.922.238
|% 1,51
|
|EKGYO
|4,57
|1.276.599.894
|% 1,33
|
|ODAS
|8,44
|1.724.234.831
|% 7,65
|
|TSKB
|3,16
|639.674.719
|% 6,40
|
|SKBNK
|2,06
|404.208.397
|% 3,00
|
|IHLGM
|1,02
|132.924.345
|% 3,03
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6186
|18,6213
|% 0,19
|
|Euro
|18,4365
|18,4501
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,3479
|21,4550
|% 0,29
|
|Frank
|18,6247
|18,7369
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,13
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,79
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,61
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.673
|6.724
|29,00
|
|Yarım
|3.252
|3.287
|14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,89
|0,14
|
|B. Petrol
|94,88
|94,88
|0,23
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:53IHLAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 712, 930 adet işlem
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15:52XU100
Endeks 4, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 50, 192.00 milyon TL de
-
15:52AKCNS
Yüzde 4.86 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 390, 098 adet işlem
-
15:51LUKSK
Yüzde 4.05 oranında artışla 78.40 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 187 adet işlem
-
15:50PRDGS
Yüzde 5.49 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 280, 583 adet işlem