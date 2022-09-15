***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.09.2022 18:59
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 15.09.2022 tarihli ve E-18454353-100.06-11224 sayılı yazısı ile şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063457
BIST
18:053.363
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -83,84
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
18:0518,2676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0386
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
18:0518,3094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1048
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
18:05977,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -17,58
|Açılış
|: 977,96
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
974,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|73,40
|19.874.985
|% 9,96
|
|KLSYN
|3,55
|97.141.271
|% 9,91
|
|KIMMR
|9,33
|111.801.719
|% 9,89
|
|ULUFA
|5,23
|119.848.979
|% 9,87
|
|ANELE
|3,69
|26.457.421
|% 9,82
|
|HKTM
|34,38
|15.720.005
|% -10,00
|
|ROYAL
|6,03
|2.040.456
|% -10,00
|
|KLRHO
|24,56
|237.360.131
|% -9,97
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|PAGYO
|20,82
|16.763.481
|% -9,95
|
|EKGYO
|3,98
|2.685.292.408
|% -9,95
|
|PGSUS
|256,30
|642.752.523
|% 1,83
|
|ODAS
|5,33
|421.095.475
|% 0,95
|
|AGHOL
|90,10
|359.245.401
|% -5,31
|
|TURSG
|7,86
|273.463.067
|% -2,96
|
|ADESE
|1,19
|192.464.907
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,93
|106.613.149
|% 5,68
|
|MOBTL
|2,50
|199.507.494
|% 4,17
|
|ODAS
|5,33
|421.095.475
|% 0,95
|
|HLGYO
|3,08
|199.997.717
|% -4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2567
|18,2635
|% 0,19
|
|Euro
|18,2895
|18,3133
|% 0,60
|
|Sterlin
|20,8882
|20,9930
|% -0,46
|
|Frank
|18,9284
|19,0424
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8459
|4,8702
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-32,04
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-20,25
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.610
|6.697
|-95,00
|
|Yarım
|3.221
|3.274
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|-0,25
|
|B. Petrol
|90,94
|90,94
|-3,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -75, 41 kaybederek (% -2.45 ) 2, 998
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KAPLM, ULUFA, KIMMR, MERKO, IHYAY, IMASM, GRNYO, IHEVA, IHLAS
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, ISCTR, TSKB, HALKB, ISATR, SKBNK, NTHOL, HKTM, ATSYH, VAKBN
-
17:57
KARSN, IHGZT, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ATSYH, ICBCT, AKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında