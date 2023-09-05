***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.09.2023 20:39
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191893
BIST
'
18:058.236
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 94,81
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.236
18:0526,7791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0204
|Açılış
|: 26,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8237
En Düşük
26,5449
18:0528,7253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,1255
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,4520
18:051.658,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.658,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.644,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MNDRS
|11,22
|292.645.466
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|67.881.289
|% 10,00
|
|CELHA
|52,60
|51.885.692
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|48.481.920
|% 10,00
|
|BRKSN
|26,18
|62.248.514
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.438.381.978
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.988.803.194
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|101.673.635
|% -9,95
|
|DOBUR
|75,10
|27.230.136
|% -8,53
|
|EUKYO
|11,48
|13.328.867
|% -8,16
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|EREGL
|46,00
|8.290.657.537
|% 4,31
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|EKGYO
|9,44
|7.513.837.381
|% 7,27
|
|YKBNK
|17,14
|7.707.882.565
|% 2,57
|
|ISCTR
|23,58
|8.863.054.251
|% 5,46
|
|ZOREN
|4,91
|1.417.511.548
|% 1,24
|
|KOZAL
|30,60
|6.988.566.116
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7621
|26,7791
|% 0,08
|
|Euro
|28,7066
|28,7253
|% -0,43
|
|Sterlin
|33,5490
|33,7172
|% -0,45
|
|Frank
|29,9795
|30,1601
|% -0,55
|
|Riyal
|7,1168
|7,1525
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-12,17
|
|Altın Gr.
|1.658
|1.658
|-10,13
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.010
|11.141
|-3,00
|
|Yarım
|5.522
|5.600
|7,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.792
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,39
|
|B. Petrol
|89,91
|89,91
|0,89
|