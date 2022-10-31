***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcı İlişkileri Sorumlusu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sayın Didem Hürcan, 31.10.2022 tarihi itibariyle şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır. Sayın Didem Hürcan'ın istifası ile boşalan Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu görevine ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine Sayın Onur Eraydın 01.11.2022 tarihi itibariyle atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075404BIST