***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Recydia Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Şirket) 28/02/2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda alınan karara istinaden Şirket'in diğer pay sahibi olan Aalborg Portland Holding A/S 375.571.042,29 TL tutarındaki sermaye tamamlama ödemesini dün itibariyle yaptığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Her iki pay sahibinin ilgili olağanüstü genel kurul kararında taahhüt ettiği sermaye tamamlama ödemeleri 08/03/2023 itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122586BIST