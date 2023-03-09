***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 23:49
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Recydia Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Üretimi, Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Şirket) 28/02/2023 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda alınan karara istinaden Şirket'in diğer pay sahibi olan Aalborg Portland Holding A/S 375.571.042,29 TL tutarındaki sermaye tamamlama ödemesini dün itibariyle yaptığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Her iki pay sahibinin ilgili olağanüstü genel kurul kararında taahhüt ettiği sermaye tamamlama ödemeleri 08/03/2023 itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122586
BIST
17:595.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,84
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
17:5918,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0415
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9966
En Düşük
18,7391
17:5920,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0374
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,1079
En Düşük
19,8348
17:591.116,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.116,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.117,23
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CANTE
|73,70
|124.490.392
|% 10,00
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|BASCM
|5,94
|2.004.271
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|56.027.644
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|85.502.966
|% 10,00
|
|EMKEL
|10,35
|618.132.660
|% -10,00
|
|RODRG
|72,25
|55.299.506
|% -9,97
|
|DOBUR
|51,20
|37.717.373
|% -9,94
|
|OTTO
|95,60
|1.843.436
|% -7,00
|
|VANGD
|7,75
|13.919.028
|% -6,40
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|EREGL
|42,98
|8.047.782.858
|% -0,09
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|OYAKC
|46,88
|5.315.807.541
|% 10,00
|
|YKBNK
|11,73
|6.608.150.178
|% 1,21
|
|ISCTR
|14,20
|8.058.179.141
|% -0,49
|
|AKBNK
|19,81
|6.971.411.907
|% -0,60
|
|DGGYO
|23,56
|5.117.925.791
|% 9,99
|
|SKBNK
|2,62
|745.036.989
|% -2,60
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9385
|18,9941
|% 0,22
|
|Euro
|20,0355
|20,1079
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5371
|22,6501
|% 0,03
|
|Frank
|20,2459
|20,3679
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0360
|5,0612
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|0,36
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|0,56
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.565
|7.639
|9,00
|
|Yarım
|3.696
|3.738
|4,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|0,02
|
|B. Petrol
|81,51
|81,51
|-0,05
|
Seans Raporu
17:59
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 02 artarak (% 0.00 ) 6, 017
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17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CIMSA, OYAKC
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17:59XU100
Endeks 5, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 93, 228.00 milyon TL de
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17:59SAMAT
Yüzde 9.90 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 398, 152 adet işlem
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17:58PRZMA
Yüzde 4.79 oranında artışla 11.15 lira fiyatla işlem gören hissede 288, 102 adet işlem