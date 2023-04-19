***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 19:50
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketin 2009 yılında yönetim kurulu başkanı ve murahhas aza olarak görev yapmış iki eski yönetim kurulu üyesinin İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017/194 E., 2022/481 K. sayılı kararıyla 3 yıl 4 ay hapis ve 112.500 TL para cezasına çarptırıldığı ve bu kararın İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi'nin 2022/2732 E., 2023/1037 K sayılı kararıyla onandığı öğrenilmiştir. Bahse konu mahkumiyet kararı, örtülü kazanç aktarımı niteliği taşıdığı iddia edilen 2009 yılına ait bir işleme ilişkindir. Mahkeme kararında adı geçen kişilerin mevcut yönetim kurulumuzda herhangi bir görevi ve şirketimiz ile herhangi bir ilişkisi bulunmamakta olup, kendilerinin mahkumiyet kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdukları öğrenilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140195
BIST
18:055.061
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
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|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
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|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
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|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
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|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
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|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
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|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
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|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
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|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
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|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
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|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,3922
|19,4020
|% 0,01
|
|Euro
|21,2796
|21,3261
|% 0,23
|
|Sterlin
|24,0537
|24,1744
|% 0,09
|
|Frank
|21,5206
|21,6502
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1564
|5,1822
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-9,13
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.978
|9.168
|118,00
|
|Yarım
|4.385
|4.489
|58,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.251
|29,00
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|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|0,15
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|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|0,10
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|B. Petrol
|83,22
|83,22
|-1,55
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