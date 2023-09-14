***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2023 21:20
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ana ortağımızın bağlı bulunduğu Cementir Holding N.V.'ye karşı açılan alacak davası, ilk derece mahkemesi tarafından karara bağlanmış olup 1.018.119 TL tutarındaki tazminatın 20/03/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ye ödenmek üzere SPK'ya verilmesine istinaf yolu açık olmak üzere hükmedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195178
BIST
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18:058.119
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|ELITE
|39,60
|44.204.450
|% 10,00
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|AVHOL
|88,55
|30.469.847
|% 10,00
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|BRYAT
|2.329,80
|684.642.531
|% 10,00
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|ISATR
|665.500,00
|665.500
|% 10,00
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|ISBTR
|181.243,80
|1.268.707
|% 10,00
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|USAK
|9,09
|76.440.873
|% -10,00
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|BALAT
|20,36
|3.654.665
|% -9,99
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|AYCES
|433,70
|297.631.422
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|26.207.339
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.143.239.769
|% -9,96
|
|SASA
|49,50
|8.282.694.075
|% -0,40
|
|SISE
|56,60
|8.077.504.169
|% 2,44
|
|THYAO
|238,50
|7.849.781.075
|% 2,93
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|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
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|KOZAL
|31,22
|6.111.881.619
|% 2,70
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|YKBNK
|16,14
|4.697.145.820
|% -1,22
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
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|ZOREN
|4,81
|1.331.441.150
|% 0,00
|
|KATMR
|2,01
|546.416.657
|% -3,37
|
|EKGYO
|8,61
|1.964.048.436
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9342
|26,9435
|% 0,03
|
|Euro
|28,7045
|28,7316
|% -0,65
|
|Sterlin
|33,3125
|33,4795
|% -0,70
|
|Frank
|29,9372
|30,1175
|% -0,29
|
|Riyal
|7,1597
|7,1957
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.909
|1.910
|1,17
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|0,19
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|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
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|Tam
|10.997
|11.110
|5,00
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|Yarım
|5.516
|5.578
|2,00
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|Çeyrek
|2.749
|2.789
|1,00
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|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|19,55
|19,57
|-0,22
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|B. Petrol
|93,92
|93,92
|2,04
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