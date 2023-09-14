***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ana ortağımızın bağlı bulunduğu Cementir Holding N.V.'ye karşı açılan alacak davası, ilk derece mahkemesi tarafından karara bağlanmış olup 1.018.119 TL tutarındaki tazminatın 20/03/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ye ödenmek üzere SPK'ya verilmesine istinaf yolu açık olmak üzere hükmedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195178BIST