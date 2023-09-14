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***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.09.2023 21:20
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ana ortağımızın bağlı bulunduğu Cementir Holding N.V.'ye karşı açılan alacak davası, ilk derece mahkemesi tarafından karara bağlanmış olup 1.018.119 TL tutarındaki tazminatın 20/03/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsil edilerek Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'ye ödenmek üzere SPK'ya verilmesine istinaf yolu açık olmak üzere hükmedilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195178


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