***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2023 11:24
***CMENT*** ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi Çimentaş Kırklareli Şubesi'nin tescil edildiği bilgisi 10960 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218869
BIST
'
13:317.959
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 106,01
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.975
13:3128,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1070
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7844
En Düşük
28,6078
13:3131,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1180
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
13:311.827,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.827,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:29
|RUBNS
|33,22
|193.114.941
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|25.501.985
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|11.722.669
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.467.478
|% 9,99
|
|RODRG
|71,55
|23.480.797
|% 9,99
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|ISBTR
|629.997,50
|1.894.995
|% -9,71
|
|THYAO
|257,25
|5.100.063.972
|% 1,18
|
|EREGL
|39,32
|1.941.820.575
|% 2,72
|
|TUPRS
|154,70
|1.852.292.315
|% 0,78
|
|MIATK
|52,20
|1.558.387.066
|% -6,91
|
|ASELS
|44,00
|1.525.012.561
|% 4,22
|
|ZOREN
|5,12
|816.578.810
|% 1,39
|
|EKGYO
|7,66
|900.737.310
|% 1,73
|
|ISCTR
|20,90
|1.458.633.185
|% 1,75
|
|IHLAS
|1,36
|91.231.008
|% -4,90
|
|IHLGM
|1,85
|111.421.365
|% -6,57
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7310
|28,7844
|% 0,37
|
|Euro
|31,4377
|31,4487
|% 0,38
|
|Sterlin
|35,7830
|35,9625
|% 0,44
|
|Frank
|32,4132
|32,6084
|% 0,52
|
|Riyal
|7,6451
|7,6835
|% 0,29
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,52
|23,55
|% 0,66
|
|Platin
|902,50
|904,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,59
|1.059,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,35
|81,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.976,11
|1.976,47
|% 0,66
|